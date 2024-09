Erst stiehlt er Alkohol in einem Supermarkt, dann verletzt er einen Polizisten auf der Flucht. Und das alles mit einem Alkoholwert, der für manch anderen lebensgefährlich ist.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Er hatte schon drei Promille intus und dennoch weiteren Alkoholbedarf: Ein stark betrunkener 45-Jähriger soll in einem Supermarkt im pfälzischen Zweibrücken mehrere Flaschen Alkohol gestohlen und sich dann ans Steuer seines Paket-Lieferwagens gesetzt haben. Auf der Flucht verletzte der Mann einen Polizeibeamten, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Dieb wurde schließlich gefasst und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Diebstahl im Supermarkt am frühen Freitagabend war der 45-Jährige den Angaben zufolge mit seinem Lieferwagen weggefahren. Auch einer Polizeistreife fuhr er zunächst davon, hielt aber kurze Zeit später an. Als einer der Polizisten die Tür des Lieferwagens öffnen wollte, beschleunigte der Flüchtige laut Mitteilung wieder und zog den Beamten mehrere Meter mit sich. Der verletzte Polizist sei danach nicht mehr dienstfähig gewesen, hieß es.

Wenige hundert Meter später fuhr der 45-Jährige in ein Gebüsch und setzte seine Flucht zu Fuß fort, bevor er in einem anderen Gebüsch festgenommen werden konnte. Auch dabei habe er erheblichen Widerstand gegen die Beamten geleistet, so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.