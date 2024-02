Ein kaputtes Abblendlicht machen Polizisten in der Pfalz auf einen Autofahrer ohne Führerschein aufmerksam. Bei der Kontrolle erhärtete sich auch ein weiterer Verdacht.

Ein defektes Abblendlicht hat die Polizei in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) auf die Spur eines Autofahrers gebracht, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stellten die Beamten bei der Kontrolle des Mannes am Freitagabend fest, dass er keinen gültigen Führerschein hatte. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Drogen, wie ein entsprechender Schnelltest ergab. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und sich einer Blutprobe unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ermittelt.

PM