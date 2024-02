Passanten rufen die Polizei. Aber was nach Randale aussieht, hat einen anderen Grund.

Linz am Rhein (dpa/lrs) - Als Missverständnis hat sich die Beschwerde über einen angeblich aggressiven Mann im Kreis Neuwied herausgestellt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Passanten am Samstagabend der Polizei eine randalierende Person gemeldet. Diese wirke aggressiv, da sie herumschreie und mehrfach ins Leere schlage.

Die Beamten fanden den Mann - es stellte sich heraus, dass der 34-jährige über Kopfhörer Musik hörte, mitsang und tanzte. Ein Alkoholtest habe 1,36 Promille ergeben. «Nach der Feststellung, dass keine Gefahr für den Herrn oder andere vorlag, trat dieser weiterhin wohlgelaunt den Heimweg nach Linz an», so die Beamten.