Magere 2,1 Prozent hat die rheinland-pfälzische FDP bei den Landtagswahlen geholt. Hoffnungsvolle Blicke richten sich nun auf einen Pfälzer.

Überrascht war am Sonntagabend niemand, als der gelbe Balken für die FDP weit unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde stehengeblieben ist. Zwei Wochen vorher sind die Liberalen schon aus dem baden-württembergischen Landtag rausgeflogen, in Umfragen ist die Partei der Landesvorsitzenden und rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt schon Wochen vorher nicht mehr separat ausgewiesen worden.

Schmitt hat trotzdem weiter Wahlkampf gemacht, von den gelben Plakaten als „Miss Mut statt Missmut“ gegrüßt und sich am Wahlabend allen Fragen gestellt. Vielleicht ist deshalb am Montagabend die Abrechnung im FDP-Landesvorstand ausgeblieben. Stattdessen, so heißt es, gab es Dankesworte und eine erste Analyse. In einer persönlichen Erklärung hat sie im Anschluss die volle Verantwortung übernommen. Schmitts Vorschlag, wonach der komplette Vorstand beim nächsten Parteitag am 9. Mai neu gewählt werden soll, sei der erweiterte Landesvorstand gefolgt.

Erst nach der Sitzung Rückzug angekündigt

Verärgert hat Schmitt das eine oder andere Vorstandsmitglied dennoch. Denn erst nach der Sitzung hat sie gegenüber der Nachrichtenagentur dpa deutlich gesagt, dass sie selbst nicht mehr kandidieren werde. Offenbar, so heißt es aber auch, hat in der Vorstandssitzung niemand danach gefragt.

Schmitt wird dann ein gutes Jahr an der Spitze der Partei gestanden haben. Sie folgte Volker Wissing, der im November 2024 aus der Partei ausgetreten war, was damals mit dem Bruch der Ampelkoalition in Berlin zu tun hatte. Sein Abgang von der Parteispitze und der plötzliche Tod von Justizminister Herbert Mertin haben die Partei in eine Krise gestürzt. Just in der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin war öffentlich geworden, dass bei Schmitts Delegationsreisen ins Ausland ihr Ehemann als Unternehmer teilgenommen hatte. Das war zwar nicht als rechtswidrig, doch aber als instinktlos bewertet worden. Dennoch wurde Schmitt später ohne Gegenkandidaturen zur Parteichefin und auch zur Spitzenkandidatin gewählt.

Begonnen in der außerparlamentarischen Zeit

Wenn sie nun abtritt, wird sie auf 15 Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken. Denn 2011, nachdem die FDP schon einmal aus dem Landtag geflogen war, hat Volker Wissing die Alzeyerin als stellvertretende Landesvorsitzende auf die politische Bühne geholt. Er selbst war neu als Landeschef, nachdem FDP-Urgestein Rainer Brüderle nach drei Jahrzehnten seinen Platz an der Spitze geräumt hatte.

Die Frage, wer die FDP erneut durch die Zeit der Außerparlamentarischen Opposition, der „APO“, führen wird, sei beim Vorstandstreffen noch kein Thema gewesen. Tatsächlich kursierten am Dienstag nur wenige Namen. Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht aus der Südpfalz, der ein Jahr zuvor als Parteichef gehandelt wurde, wird nicht mehr genannt. Stephanie Steichele-Guntrum, Winzerin aus Rheinhessen und stellvertretende Landesvorsitzende, halten einige in der FDP für eine geeignete Persönlichkeit.

Bestes Ergebnis beim Listenparteitag

Hoffnungsvolle Blicke richten sich aber auch auf einen Westpfälzer: Steven Wink aus Pirmasens, der vor einem Jahr die Führung der Landtagsfraktion übernommen hat, nachdem Philipp Fernis Justizminister wurde. Wink hat beim Listenparteitag das beste Ergebnis erzielt, er wirkt integrierend in die Fraktion. Außerdem steht er als Sozialpolitiker für eine FDP-Politik, die sich von der reinen Marktliberalität abhebt.

Auf die Frage, ob er beim Parteitag am 9. Mai, es wird sein 42. Geburtstag sein, kandidiert, sagte Wink auf Anfrage, das wisse er noch nicht. Erst einmal sei er damit beschäftigt, die Fraktion zu liquidieren, dazu zähle auch, den Mitarbeitern bei den Bewerbungsprozessen zu helfen.