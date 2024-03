Im Dienst verstorbene Beamte sollen so gewürdigt werden

Saarbrücken (dpa/lrs) - Das saarländische Innenministerium hat mit Planungen einer Gedenkstätte für im Dienst verstorbene Polizistinnen und Polizisten begonnen. Damit solle ein Erinnerungsort für hinterbliebene Familienangehörige sowie Kolleginnen und Kollegen geschaffen werden, teilte das Ministerium in seiner Ankündigung am Freitag mit. «In ihrem Einsatz setzen Polizeibeschäftigte mitunter ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu bewahren und die Demokratie zu schützen. Auch daran soll das geplante Denkmal erinnern», so Innenminister Reinhold Jost (SPD).