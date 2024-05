Weite Teile des Saarlandes haben am Freitag mit den Folgen von Hochwasser zu kämpfen. Bisher kamen noch keine Menschen zu Schaden.

Saarbrücken (dpa) - Das Saarland ist am Freitag in großen Teilen von Hochwasser getroffen worden. Das Innenministerium sprach von einer «flächigen Hochwasserlage», wobei der Schwerpunkt auf dem südöstlichen Landesteil liege. Betroffen seien vor allem der Kreis Neunkirchen, der Saarpfalz-Kreis und der Regionalverband Saarbrücken, teilte der Sprecher des Ministeriums am Abend mit.

Bei den Städten sei die Lage angespannt in der Landeshauptstadt Saarbrücken, in Saarbrücken-Russhütte, in Eppelborn, Neunkirchen, Gersweiler, St. Wendel, Saarlouis und Merzig. Mancherorts mussten Bewohner aus Wohnungen in vereinzelten Straßenzügen evakuiert werden. Es habe vereinzelt Altenheime - etwa eines in Marpingen - gegeben, die evakuiert werden mussten.

In Saarbrücken-Russhütte sei die Lage «brenzelig» gewesen, weil da die Strömungsgeschwindigkeit so hoch war, dass die Feuerwehr abbrechen musste und Strömungsretter des Deutschen Roten Kreuzes angefordert wurden.

Bisher seien glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen, sagte der Sprecher des Innenministeriums. 50.000 Sandsäcke aus der Landesreserve seien freigegeben. Es werde geprüft, ob man Hilfe aus umliegenden Bundesländern anfordern solle.