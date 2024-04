Ministerin Binz hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Die 40-Jährige ist «sehr glücklich».

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Familien-, Kultur- und Integrationsministerin Katharina Binz (40) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. «Wir sind sehr glücklich, unseren kleinen Sohn in unserer Familie begrüßen zu dürfen», teilte die Grünen-Politikerin und stellvertretende Ministerpräsidentin am Donnerstag in Mainz über ihr Ministerium mit. «Nun freuen wir uns auf die erste gemeinsame Zeit als vierköpfige Familie.» Binz dankte dem Team des Kreißsaals und der Neugeborenenstation der Uniklinik Mainz «für die tolle Unterstützung und Betreuung vor, während und nach der Geburt». Die Ministerin wird voraussichtlich bis 8. Juli in Mutterschutz sein. Vertreten wird sie in dieser Zeit von ihren Staatssekretären Janosch Littig (Grüne) und Jürgen Hardeck (parteilos).