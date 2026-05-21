An einer Trierer Schule wird Pfefferspray versprüht. Mehr als 80 Schüler und Schülerinnen werden untersucht. Mehrere müssen ins Krankenhaus.

Trier (dpa/lrs) - Mindestens zehn Schülerinnen und Schüler sind durch den Einsatz von Pfefferspray an einer Schule in Trier verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Mehr als 80 Schüler wurden an einer Sammelstelle der Schule erstversorgt, wie die Polizei mitteilte.

Das Reizgas sei am Morgen im Bereich eines Flures und Treppenhauses in dem Gymnasium in einem Trier Stadtteil versprüht worden. Zu den Hintergründen sei bislang nichts bekannt. Auch der Tatverdächtige sei bislang unbekannt, hieß es. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.