Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr mindestens zehn Menschen ertrunken. Damit habe sich die Zahl im Vergleich zum Jahr 2022 nicht verändert, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Unter den Opfern befand sich auch ein kleines Kind, fast alle Ertrunkenen (8) waren Männer. Die meisten Menschen (8) starben in einem Fluss oder See, die beiden weiteren Opfer waren in einem Bach ums Leben gekommen. Die DLRG appellierte mit Blick auf die nächste Badesaison, «die Freizeit an bewachten Badestellen zu verbringen».