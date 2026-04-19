Ein Feuer zerstört Teile eines leerstehenden Krankenhauses in Zweibrücken. Der Schaden geht in die Millionen. Wozu nun die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand in einem ehemaligen Krankenhaus ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Dem Hausmeister, der in dem verlassenen Gebäude in Zweibrücken noch regelmäßig nach dem Rechten schaut, sei am Samstag der Brandgeruch aufgefallen und habe die Feuerwehr gerufen, sagte ein Polizeisprecher.

In Zweibrücken hat ein verlassenes Krankenhaus gebrannt. Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto: Mario Moschel Foto 1 von 10

Die Flammen hatten den ersten und zweiten Stock demnach vollständig zerstört. Auch die darüberliegenden Etagen seien durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, erklärte der Sprecher weiter. Als die Feuerwehr eintraf, um den Brand zu löschen, seien die Flammen bereits weitestgehend selbstständig ausgegangen.

Das Krankenhaus ist den Angaben zufolge nicht mehr in Betrieb. In den Zimmern sollen teilweise alte Liegen und andere medizinische Produkte gestanden haben. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.