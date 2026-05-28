Südwest Millionenschaden: Anklage gegen mutmaßliche Finanzbetrüger

Justizia im Gegenlicht
Der Großeinsatz war 2025 federführend von der Saar-Polizei geführt worden. (Symbolbild)

Sie sollen Tausende gutgläubige Anleger geprellt haben. Den Kunden wurde demnach ein sogenanntes Schneeballsystem zum Verhängnis.

Saarbrücken/Hamburg (dpa/lrs) - Wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sowie des Betreibens unerlaubter Bankgeschäfte hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage gegen fünf Hauptbeschuldigte erhoben. Die drei Männer und zwei Frauen sollen ein «Schneeballsystem» betrieben haben, bei dem sie mit dem Versprechen einer hohen Rendite gut 21 Millionen Euro von 16.751 Anlegern eingesammelt haben sollen, teilte die Anklagebehörde im Saarland mit. Zuvor hatte «Der Spiegel» berichtet.

Die fünf Beschuldigten sind demnach zwischen 43 und 77 Jahren alt und stammen aus dem Saarland, Hessen und aus Baden-Württemberg. Zu den Taten soll es zwischen Mai 2021 und Mai 2025 gekommen sein. Vier der fünf Beschuldigten befinden sich seit Mai 2025 in Untersuchungshaft.

Zu den Taten sollen Firmen und Konten im In- und Ausland genutzt worden sein. In dem Fall führt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben Verfahren gegen mindestens 19 Beschuldigte. 2025 hatten mehr als 190 Beamte in sieben Bundesländern 25 Objekte durchsucht, darunter zwölf im Saarland.

Mehr zum Thema
Hamburg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x