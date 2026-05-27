Nicht nur Ludwigshafen kann Hochstraßen-Rückbau, auch in Mainz soll jetzt ein Betonkoloss verschwinden. Ein im Detail nicht unkompliziertes Projekt.

Mainz (dpa/lrs) - Etwas mehr als fünf Jahre, nachdem die letzten Autos darüber gerollt sind, wird der Abriss der Hochstraße in Mainz losgehen. Die Arbeiten sollen am südlichen Ende der rund 1.500 Meter langen Trasse im Herbst dieses Jahres starten, wie die Planer in Mainz mitteilten. Der Auftrag für den Rückbau des Betonkolosses im Stadtteil Mombach wurde erteilt, kosten soll er 33 Millionen Euro plus Nebenkosten. Die können laut Stadt etwa für Gutachten, Verkehrskonzepte oder Info-Veranstaltungen anfallen.

Den vergleichsweise schwierigen Rückbau übernimmt eine Firma aus Ulm. Schwierig ist er unter anderem wegen der dichten Bebauung drumherum und weil die Hochstraße über drei Bahntrassen führt, die zeitweise gesperrt werden müssen. Direkt an der Hochstraße liegt auch das Mainzer Tierheim, das deswegen zeitweisen in einen Interims-Standort umziehen muss.

Das meiste Abbruchmaterial soll recycelt werden

Dauern sollen die Arbeiten, die sukzessive mitsamt einem großen Kran von Süden nach Norden wandern werden, bis Ende 2028 oder Anfang 2029. Die Elemente der Hochstraße zwischen Pfeilern sollen zunächst in kleinere Stücke zersägt und dann von dem Kran zu Boden gehievt werden. Um Anwohner zu schonen, soll das laute Zerkleinern der Elemente nach Angaben der Stadt nicht vor Ort erfolgen. 80 Prozent des Materials der im Juli 2021 aus Sicherheitsgründen gesperrten, maroden Hochstraße sollen recycelt werden.

Die städtischen Verantwortlichen in Mainz haben sich bei der Planung nach eigenen Angaben mit ihren Kollegen in Ludwigshafen ausgetauscht, wo die Hochstraße Nord abgerissen wird. Ein Unterschied sei aber, dass es in Ludwigshafen mehr Möglichkeiten für Umfahrungen gebe, in Mainz lägen mit knapp 40 deutlich mehr Anlieger unter der Brücke als in Ludwigshafen, erklärte der Abteilungsleiter Straßenbetrieb bei der Stadt Mainz, Ulf Gerth.