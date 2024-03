In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden am Mittwoch milde Temperaturen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es heiter bis wolkig, im Süden teils auch sonnig. Die Temperaturen erreichen am Tag 14 bis 20 Grad, in der Nacht zum Donnerstag 2 bis 10 Grad.

Mainz (dpa/lrs) - Am Donnerstag ist es weitgehend bewölkt, dazu ist auch vereinzelt Regen möglich. Mit 13 bis 19 Grad bleibt es mild. In der Nacht sinken die Temperaturen erneut auf bis zu 2 Grad. Am Freitag herrschen erneut milde Temperaturen, im Verlauf des Tages weicht die Sonne aber zunehmend Wolken und Regen.

