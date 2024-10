Wolkenverhangen und immer mal wieder regnerisch, aber dafür angenehm mild sollen die kommenden Tage werden. Mancherorts soll sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Offenbach (dpa/lrs) - Graues, aber mildes Herbstwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis ins Wochenende hinein. Nach einem überwiegend grauen Start in den Tag sind heute Nachmittag bei bis zu 14 bis 20 Grad Auflockerungen möglich, vor allem in Richtung Westerwald, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Nachmittags soll es vom Saarland bis zur Eifel aber vereinzelt nass werden.

Mild, aber trüb geht es am Donnerstag weiter: Bei höchstens 16 bis 21 Grad soll es meist stark bewölkt bleiben und gebietsweise etwas regnen. Vor allem im Osten bleibe es ab dem Mittag aber auch oft trocken.

Der Freitag startet laut der Vorhersage mit Nebel, der sich erst im Verlauf des Tages zögerlich auflösen soll. Dazu kann es mittags schauerartigen Regen geben. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Auch am Samstag bleibt es laut DWD überwiegend grau. Hier und da könne es zudem etwas regnen. Es soll jedoch mild bleiben bei höchstens 16 bis 19 Grad.