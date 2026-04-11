Südwest Menschlicher Kopf gefunden - Mordkommission ermittelt

Menschlicher Kopf gefunden - Mordkommission ermittelt
Ermittelt wird in alle Richtungen.

Einen grausigen Fund machen am Samstag Müllsammler in einem Waldstück im Sauerland. Ermittelt wird in alle Richtungen.

Wenden (dpa) - Einen menschlichen Kopf haben Menschen bei einer Müllsammelaktion in einem Waldstück in Wenden im Kreis Olpe gefunden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen nach dem Fund unweit der A4 aufgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen gemeinsam mitteilten. Ermittelt werde in alle Richtungen.

So werde auch geprüft, ob es sich um den Schädel der 32-jährigen Eritreerin handelt, deren Hände bereits im November auf der A45 bei Olpe und deren Körper kurze Zeit später in einem Waldstück in Monreal in Rheinland-Pfalz gefunden worden waren.

Die Ermittlungen dauerten nach dem Fund am Samstagmittag zunächst an, weitere Einzelheiten und Hintergründe wurden zunächst nicht genannt.

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