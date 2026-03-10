Gefühlte und tatsächliche Sicherheit sind nicht deckungsgleich. Die Kriminalstatistik soll das Bauchgefühl durch Fakten ersetzen. Das steht drin.

[Korrigiert 10. März: Angaben zur Tatverdächtigenbelastungszahl]Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Chef des Landeskriminalamtes, Mario Germano, haben am Montag in Mainz die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 vorgestellt. Der Innenminister hat Verständnis für Menschen, die durch die allgemeine Weltlage verunsichert sind und sich für immer gefährdeter halten, aber die Zahlen belegen das nicht.

Wie entwickelt sich die Sicherheitslage?

Ganz gut: Bei den Straftaten gab es einen Rückgang um 6,4 Prozent. Die Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner) ist auf 5427 gesunken (5803; Zahlen in Klammern sind Werte von 2024). Das ist der niedrigste Wert seit 40 Jahren, mit Ausnahme des Pandemiejahres 2021. Bundesweit liegt der Wert bei etwa 7000, in Frankfurt bei 14.600. Allerdings hat die Teillegalisierung von Cannabis zu weniger Rauschgiftdelikten geführt.

Wie ist die Aufklärungsquote?

Die Polizei klärt etwa zwei von drei Fällen auf. Die Aufklärungsquote ist leicht gestiegen auf 64,8 Prozent (64,3 Prozent). In Baden-Württemberg lag sie bei 62,5, in Hessen bei 61,1. Der Innenminister betont, dass die Polizei nicht locker lässt. So sei wegen des Mordes an der Amerikanerin Amy Lopez gerade nach 32 Jahren ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Insgesamt hat die Polizei 103.473 Tatverdächtige ermittelt.

Wer sind die Täter?

Zu 75 Prozent Männer. 63,4 Prozent sind Deutsche, 36,6 Prozent Nichtdeutsche. Darin sind ausländerrechtliche Verstöße enthalten.

Sind Ausländer krimineller?

Es gibt eine neue „Tatverdächtigenbelastungszahl“ für die Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner einer bestimmten Gruppe. Bisher hatten Touristen, Durchreisende, Grenzpendler oder Stationierungsstreitkräfte die Werte verfälscht. Unter 100.000 deutschen Einwohnern sind 1750 Tatverdächtige (minus 4,8 Prozent), unter 100.000 Nicht-Deutschen sind es 4016 Tatverdächtige (minus 6,6 Prozent) und unter 100.000 Zugewanderten 6790 Tatverdächtige (minus 11,4 Prozent).

Welche Delikte begehen Zugewanderte?

Von 22.488 Straftaten von Zugewanderten waren ein Drittel ausländerrechtliche Verstöße gegen Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz. Die Fallzahlen sind deutlich zurückgegangen (minus 3193 Fälle). Bei den anderen Delikten machen Körperverletzungen 22,9 Prozent aus, ansonsten spielen Schwarzfahren und Ladendiebstähle eine große Rolle. Die Fallzahlen ohne ausländerrechtliche Verstöße sind um 9,5 Prozent gesunken. Bei sexuellen Belästigungen gab es eine Zunahme auf 146 Fälle (plus 10,6 Prozent), bei Vergewaltigungen auf 95 Fälle (plus 10,5 Prozent).

Wie viele Straftaten gegen das Leben gab es?

94 (95). In 43 Fällen (54) sind Menschen zu Tode gekommen, in 51 (41) blieb es beim Versuch. Die Aufklärungsquote lag bei 96,8 Prozent.

Wie steht es um Sexualstraftaten?

Die Fallzahlen sind leicht rückläufig auf 6177 Fälle (minus 0,9 Prozent), aber bei Vergewaltigungen hat es eine Zunahme auf 685 Fälle gegeben (plus 56 oder 8,9 Prozent).

Was ist mit Einbrüchen?

Die Fallzahl stieg um 310 (11,8 Prozent) auf 2936 Fälle. In 46,7 Prozent der Fälle blieb es beim Versuch. Das heißt, dass man Tätern die Arbeit sehr erschweren kann. Die Polizei berät kostenlos vor Ort. Vier von zehn Fällen passieren tagsüber. Ebling ist bewusst, dass solche Fälle das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen. Von 369 ermittelten Tatverdächtigen waren 48,8 Prozent Ausländer. Germano bezeichnet die Täter als mobil, arbeitsteilig vorgehend und überregional agierend.

Wie sicher sind Schulen?

An den 1658 Schulen im Land gab es 3115 Straftaten, also weniger als zwei pro Schule und Jahr. „Schulen sind sichere Orte“, sagt Ebling. Die Polizeipräsenz an der Karolina-Burger-Realschule zeige Wirkung.

Fliegen noch Geldautomaten in die Luft?

Ja, aber mit zwölf Fällen hat sich die Fallzahl erneut fast halbiert (2024: 23, 2023: 50 Fälle). Laut Germano zeigen Standortbewertung und bessere Absicherung Wirkung.

Wie oft waren Messer im Spiel?

In 561 Fällen, nach 553 im Jahr 2024 und 600 im Jahr 2020, als der „Messerangriff“ als eigenständiges Phänomen in die Statistik aufgenommen wurde. Messer werden in 0,26 Prozent aller Straftaten eingesetzt. Weil dies trotz geringer Fallzahlen das Sicherheitsempfinden beeinträchtigt, hat das Land mit dem Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr und Waffenverbotszonen reagiert, wie gerade in Kaiserslautern. Pistolen sind noch seltener im Einsatz: in 191 Fällen oder 0,09 Prozent aller Straftaten.

Was sagt die Politik?

Im Grunde dasselbe wie der Innenminister, aber die CDU versucht, dem einen anderen Dreh zu geben: Sie lobt die „herausragende Arbeit unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten“, bezeichnet aber das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen als „massiv gestört“. Sie fordert unter anderem KI-gestützte Videoanalyse an Brennpunkten und eine echte Personaloffensive.