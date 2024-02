Per Gesetz sollen Plastik-Einwegverpackungen bei Essen und Trinken zum Mitnehmen eingedämmt werden. Es hakt aber oft bei der Rückgabe des als Ersatz genutzten Mehrweggeschirrs. Das soll sich ändern.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) wirbt für die breitere Nutzung von Mehrwegangeboten. «Wir müssen noch stärker Wegwerfprodukte reduzieren, die klimaschädlich sind und eine große Ressourcenverschwendung bedeuten», sagte die Ministerin am Montag in Mainz. Zugleich müssten Mehrwegsysteme in der Gastronomie, in Lebensmittelläden und Cafés möglichst einfach und verbraucherfreundlich sein.

Mit einem Modellprojekt der Städte Mainz und Wiesbaden soll während eines Aktionsmonats getestet werden, ob Mehrweg-Geschirr bei einfacheren Rückgabemöglichkeiten mehr genutzt wird. Dazu werden in den beiden Landeshauptstädten in einem Teil des Stadtgebiets Mehrwegbecher unterschiedlicher Systemanbieter von teilnehmenden Betrieben in Umlauf gebracht und von diesen oder über sogenannte Rückgabesäulen zurückgenommen.

Der Aktionsmonat wird vom 26. Februar und dem 22. März stattfinden und soll dann auf das gesamte Gebiet ausgedehnt werden. Dazu werden den Angaben zufolge insgesamt 40 Rückgabesäulen in den beiden Stadtgebieten aufgestellt. Insgesamt elf Betriebe mit insgesamt 85 Ausgabestellen in Mainz und Wiesbaden nehmen an dem Aktionsmonat teil.

Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, müssen seit Anfang 2023 neben Einweg- auch Mehrwegverpackungen dafür anbieten - sofern sie Einweg-Verpackungen aus Kunststoff nutzen. Bei Getränken aller Art muss es eine Mehrweg-Alternative geben. Ausnahmen gelten für kleinere Geschäfte, die nicht größer als 80 Quadratmeter sind und höchstens fünf Beschäftigte haben. Dort müssen Kunden aber die Möglichkeit bekommen, eigene Behälter befüllen zu lassen. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro.

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga unterstützt die per Gesetz vorgeschriebene Maßnahme. Landesverbandspräsident Gereon Haumann hatte jüngst jedoch gefordert, dass es deutlich einfachere Rückgabemöglichkeiten bei der Mehrweg-Angebotspflicht für Speisen zum Mitnehmen geben müsse. «Wir brauchen entweder die Verpflichtung, dass jeder Ausgeber von Mehrweggeschirr das Geschirr auch anderer Anbieter zurücknehmen muss oder die Anbieter müssen sich auf gewisse Standards oder bestenfalls auf einheitliche Behältnisse einigen.»

