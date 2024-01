Mehrere Menschen sind bei Unfällen auf glatten Straßen im Westerwaldkreis verletzt worden, davon drei schwer. Wie die Polizei mitteilte, stießen am Samstag bei Niederroßbach zwei Autos frontal zusammen. Der 31-jährige Unfallverursacher sowie die 37-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurden schwer verletzt. Der Fahrer des zweiten Wagens erlitt leichte Verletzungen. Bei Höhn kam das Auto einer 32 Jahre alten Frau von der Straße ab und überschlug sich. Die Fahrerin wurde den Angaben zufolge schwer, ihre siebenjährige Beifahrerin leicht verletzt.

Westerburg (dpa/lrs) - Ebenfalls wurde eine 21 Jahre alte Frau am Samstag leicht verletzt, nachdem sie mit ihrem Auto in eine Verkehrsinsel bei Langenhahn fuhr und das Fahrzeug sich überschlug. Bei drei weiteren Unfällen blieb es bei Sachschäden, wie es hieß. In zwei Fällen sollen die beteiligten Autos mit Sommerreifen unterwegs gewesen sein.

Pressemitteilung