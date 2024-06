Ein 47-Jähriger ist auf der B9 zwischen Nackenheim und Nierstein mehrmals mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal mit zwei Fahrzeugen kollidiert. Fast alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 47 Jahre alte Unfallfahrer soll bereits kurz zuvor auf der A60 durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Auf der B9 im Landkreis Mainz-Bingen lenkte der 47-Jährige zunächst mehrfach in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem entgegenkommen Wagen zusammen. Daraufhin setzte er seine Fahrt fort und geriet kurz darauf wieder auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem zweiten Auto. Erst danach kam der Wagen des 47-Jährigen zum Stehen. Die verletzten Insassen der Autos, deren Gesamtzahl die Polizei nicht nennen konnte, wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Unfallfahrer musste eine Blutprobe abgeben.

PM der Polizei