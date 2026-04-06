Bei zwei Unfällen im Landkreis Altenkirchen und im Landkreis Alzey-Worms werden ein Radfahrer und ein Autofahrer am Ostermontag schwer verletzt. Sie kommen per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Friedewald/ Flomborn (dpa/lrs) - Bei Verkehrsunfällen sind am Ostermontag zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Vormittag missachtete ein 73-jähriger Autofahrer in Friedewald im Landkreis Altenkirchen die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer bog nach links ab und stieß mit dem entgegenkommenden 20-jährigen Fahrradfahrer zusammen.

Der 20-Jährige sei von seinem Fahrrad geschleudert und schwer verletzt worden. Nach der Erstversorgung vor Ort sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, hieß es von der Polizei.

Im Landkreis Alzey-Worms wurde am Ostermontag ein 62-jähriger Autofahrer bei einem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Der Mann sei aus ungeklärter Ursache auf einer Landstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Mann aus seinem Auto befreit, er sei mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Für die Unfallaufnahme wurde die Strecke für knapp viereinhalb Stunden gesperrt. Zur Ermittlung der Ursache war auch ein Gutachter vor Ort.