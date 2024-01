2023 sind in Rheinland-Pfalz fast doppelt so viele Windräder gebaut worden wie im Vorjahr. Dennoch hinkt der Ausbau den Zielen der Landesregierung deutlich hinterher.

Mainz (dpa/lrs) - Im vergangenen Jahr sind in Rheinland-Pfalz mehr neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden als im Vorjahr. Insgesamt waren es 33 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 139 Megawatt, wie der Bundesverband Windenergie und der Verband VDMA Power Systems am Dienstag mitteilten. Dies entspreche vier Prozent des gesamten Zubaus in Deutschland. Nach vorherigen Angaben des Energieministeriums in Mainz waren es 2022 insgesamt 18 neue Anlagen gewesen.

Da sechs Anlagen zurückgebaut wurden, lag der Nettozubau bei 128 Megawatt. Das liegt deutlich hinter den Zielen der Landesregierung: Sie will laut Koalitionsvertrag jährlich Windenergie mit einer Leistung von 500 Megawatt ausbauen. Im bundesweiten Vergleich des Windkraftzubaus rangiert Rheinland-Pfalz für vergangenes Jahr auf Platz sieben.

Bundesweit ist die Zahl neuer Windräder 2023 deutlich gestiegen. 745 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt gingen in Betrieb - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr.

Insgesamt drehten sich in Rheinland-Pfalz zum Jahresende 1780 Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 4000 Megawatt. Das sind nach Angaben der Branchenverbände sieben Prozent des bundesweiten Anlagebestandes. In Deutschland gab es zum Jahresende 28 677 Windräder mit einer Leistung von rund 61 Gigawatt. Der größte Teil davon steht in Niedersachsen (21 Prozent), Brandenburg, Schleswig-Holstein (jeweils 14 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (12 Prozent).

