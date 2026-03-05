Mehr Tote und Verletzte auf den Straßen, aber weit weniger als in den 1980er Jahren: Was die Statistik zeigt.

Bad Ems (dpa/lrs) - Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr mehr Menschen ums Leben gekommen als noch 2024. Insgesamt 158 Menschen starben 2025 bei Verkehrsunfällen, wie aus einer Statistik des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervorgeht. Das waren 28 Todesopfer oder 21,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Auch die Zahl der Verletzten nahm laut Statistik zu: 2.520 Menschen wurden schwer verletzt – ein Plus von 6,5 Prozent. Die Zahl der Leichtverletzten stieg um 3,5 Prozent auf 15.097. Insgesamt registrierte die Polizei 138.916 Verkehrsunfälle. Damit lag die Gesamtzahl auf dem Niveau des Vorjahres.

Was der langfristige Vergleich zeigt

Im langfristigen Vergleich zeigt sich dennoch eine deutlich positivere Entwicklung, wie die Statistiker darstellten. Zu Beginn der 1980er-Jahre starben jährlich noch mehr als 800 Menschen im Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Jahren bewegt sich die Zahl der Verkehrstoten dagegen um etwa 150 pro Jahr.

Auch bei den Schwerverletzten ist der Rückgang den Angaben zufolge deutlich: Während in den 1980er-Jahren noch rund 10.000 Menschen jährlich schwer verletzt wurden, lag die Zahl zuletzt bei etwa 2.500. In den vergangenen drei Jahren blieb die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle unter dem Niveau der Zeit vor der Pandemie.