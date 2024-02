Erneut werden mehr Menschen ohne Arbeit im Land gezählt. Im Vergleich zum Vormonat Januar ist die Zunahme aber gering. Die Zahl der offenen Stellen geht wieder zurück.

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist erneut leicht gestiegen. Im Februar waren 121.800 Frauen und Männer ohne Job, 600 oder 0,5 Prozent mehr als im Vormonat Januar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Februar unverändert bei 5,4 Prozent.

Im Vergleich zum Februar des Vorjahres wurden in Rheinland-Pfalz 11.200 oder 10,1 Prozent arbeitslose Menschen mehr gezählt. Die Arbeitslosenquote lag nach Angaben der Regionaldirektion vor einem Jahr bei 4,9 Prozent. Stichtag für die Erhebung der Februar-Daten war der 14. Februar.

In Rheinland-Pfalz meldeten sich im Februar 9100 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos, wie Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, berichtete.

37.700 offene Arbeitsstellen seien im Februar registriert worden, 6000 oder 13,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten Stellen waren nach Angaben von Schulz in der Zeitarbeit, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen, bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie im verarbeitenden Gewerbe in Rheinland-Pfalz gemeldet worden.