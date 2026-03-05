Nach wie vor sitzen in Bürgermeisterämtern deutlich mehr Männer. Um das zu ändern, braucht es nach Ansicht des Gemeinde- und Städtebundes mehrere Dinge.

Mainz (dpa/lrs) - Der Anteil der Frauen an der Spitze von Kommunen in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen, der Gemeinde- und Städtebund sieht trotzdem noch Luft nach oben. Es sei nach wie vor gerade für Frauen schwierig, Beruf und Familie zu vereinbaren, sagte die Sprecherin des Netzwerks kommunale Führungsfrauen des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Christiane Horsch, anlässlich des Weltfrauentages am 8. März.

Laut dem Gemeinde- und Städtebund gibt es in den 2.259 Ortsgemeinden von Rheinland-Pfalz 348 Bürgermeisterinnen. In 17 der 158 hauptamtlich geführten Städte und Gemeinden stehen demnach Frauen an der Spitze. Im Vergleich dazu waren es fünf Jahre zuvor 290 ehrenamtliche und zehn hauptamtliche Bürgermeisterinnen.

Um die Zahlen weiter zu steigern, braucht es nach Einschätzung des Gemeinde- und Städtebundes gleiche Startchancen, eine transparente politische Kultur ohne «Hinterzimmerpolitik» und «null Toleranz bei Alltagssexismus».