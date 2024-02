Für den Naturschutz, soziales Engagement oder die Wissenschaft: In Rheinland-Pfalz gibt es fast 1500 Stiftungen. Seit ein paar Jahren gibt es einen Trend zu Gründungen von Familienstiftungen.

Trier (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr insgesamt 96 neue Stiftungen anerkannt worden. Dies seien 36 mehr als ein Jahr zuvor, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier als landesweit zuständige Stiftungsbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Zahl der darunter neu gegründeten privaten Stiftungen habe sich in dem Zeitraum von 32 auf 67 mehr als verdoppelt. Besonders gefragt sind demnach Familienstiftungen. Man könne sagen: Insgesamt habe die Zahl der Familienstiftungen seit 2018 «stark zugenommen».

Bei der Gründung dieser Stiftungen zugunsten der gesetzlichen Erben, insbesondere auch bei der Einbringung von Unternehmensanteilen, spielten steuerliche Aspekte eine größere Rolle, teilte die Behörde weiter mit. Nicht gemeinnützige Familienstiftungen dienen der Versorgung von Familienmitgliedern und können als Instrument gegen eine Aufsplitterung von Privat- oder Betriebsvermögen genutzt werden.

Die übrigen gegründeten Stiftungen verfolgen laut ADD öffentliche, also gemeinnützige, oder kirchliche Zwecke. Die Anliegen jener Stiftungen seien «breit gestreut»: Der Umwelt- und Naturschutz gewinne dabei zunehmend an Bedeutung.

Das Gesamtvermögen der Stiftungen werde nicht erfasst, hieß es weiter. Die meisten Stiftungen würden aber mit dem landesweit geforderten Mindest-Grundvermögen gegründet. Dieses lag 2023 zunächst bei 25 000 Euro, ab August dann bei 50 000 Euro. In Rheinland-Pfalz gebe es tendenziell mehr Stiftungsgründungen in Städten und Landkreisen am Rhein. Nähere Angaben seien nicht möglich, teilte die Behörde mit.

Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz zurzeit 1485 rechtsfähige Stiftungen. Bundesweit sind es laut Bundesverbandes Deutscher Stiftungen mehr als 25 000 Stiftungen. 90 Prozent der Stiftungen verfolgten gemeinnützige Zwecke, teilte der Verband mit.