Die sogenannten Gelben Engel des ADAC werden zur Hilfe bei Pannen oft ersehnt. In Rheinland-Pfalz waren sie im vergangenen Jahr öfter unterwegs.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Pannenhelfer des ADAC sind 2023 in Rheinland-Pfalz häufiger ausgerückt als im Jahr zuvor. Insgesamt waren sie 205.308 Mal im Einsatz, wie der Automobil-Club in Koblenz am Sonntag mitteilte. Das sei ein Plus von rund vier Prozent (2022: 197.525 Einsätze). Im Durchschnitt seien die Gelben Engel somit täglich bei 562 Einsätzen gewesen, um Mitgliedern in Notsituation zu helfen, hieß es.

Bei den fünf rheinland-pfälzischen Rettungshubschraubern stehen 8887 Einsätze in der Bilanz für 2023. «Christoph 23» in Koblenz habe gemeinsam mit dem in Straubing (Bayern) beheimateten «Christoph 15» mit je 2020 Einsätzen die bundesweit meisten gehabt. Auf Rang 3 der bundesweiten Statistik landete «Christoph 10» (Wittlich) mit 1873 Einsätzen. Der an der Mainzer Uniklinik stationierte «Christoph 77» flog demnach insgesamt 1684 Einsätze.

Die ADAC Luftrettung ist ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung. Die Hubschrauber gehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert.