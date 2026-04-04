Jedes Jahr starten Tuning-Fans am sogenannten Car-Freitag inoffiziell ihre Saison. Tausende kommen dazu zum Nürburgring in Rheinland-Pfalz. Die Polizei schaut dann genau hin.

Nürburg/ Trier (dpa/lrs) - Mehr als 650 Geschwindigkeitsverstöße hat das Polizeipräsidium Trier bei Kontrollen zum inoffiziellen Saisonstart der Tuning-Szene am sogenannten Car-Freitag festgestellt. Daraus haben sich fünf Fahrverbote ergeben, wie das Präsidium mitteilte. Drei Fahrzeuge seien beschlagnahmt worden. Zahlen für ganz Rheinland-Pfalz lagen noch nicht vor.

Auch mehrere Fälle von Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfassten die Beamten demnach bei den Kontrollen. Der Großteil der Fahrer verhalte sich aber regelkonform, teilte die Polizei mit. «Die Polizei lobt ausdrücklich die Mehrheit der Autofans, die mit geprüften Umbauten und einem freundlichen sowie respektvollen Miteinander überzeugten.» Bei den Kontrollen habe es sogar nette Gespräche gegeben.

Ziel sei ohnehin nicht gewesen, «die gute Laune der Autofans zu trüben». Vielmehr sollten die Kontrollen für mehr Verantwortung im Verkehr sensibilisieren.

Wenn am jährlichen «Car-Freitag» für die Tuning-Szene inoffiziell die Saison starte, sei der Nürburgring der größte Anziehungspunkt, teilte die Polizei mit. Bei der An- und Abreise werde oft zu schnell gefahren, oder es gebe illegale Autorennen von Posern und Rasern. Auch der ein oder andere Motor werde zum Aufheulen gebracht. Das könne eine Belästigung oder Behinderung für den Verkehr sein - oder gefährlich werden.