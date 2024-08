Wer sich im Rhein-Lahn-Kreis in der Nacht von Montag auf Dienstag für die Frühschicht fertig machen wollte, musste das womöglich ohne Licht tun: Es kam zu flächendeckenden Stromausfällen.

Lahnstein (dpa/lrs) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Teilen von Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) und in umliegenden Gemeinden zu flächendeckenden Stromausfällen. Wie der Netzbetreiber Syna mitteilte, war die Stromversorgung von knapp 4.200 Haushalten ab 2:30 Uhr zeitweise unterbrochen. Grund dafür sei ein defektes Kabel im Erdreich gewesen. Gegen 5 Uhr hätten alle Haushalte wieder Strom erhalten, so Syna. Von den Stromausfällen betroffen gewesen seien Teile von Bad Ems, Bergnassau-Scheuern, Dausenau, Dienethal, Misselberg, Nassau, Lahnstein, Schweighausen und Sulzbach.