328 Baustellen prägen aktuell das Bild in Koblenz. Warum die Zahl weiter steigen dürfte und welche Projekte besonders im Fokus stehen.

Koblenz (dpa/lrs) - Alles neu macht der Frühling – und auch in Koblenz wird vielerorts gebaut. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet derzeit 328 Baumaßnahmen, darunter städtische und private Projekte, wie eine Pressesprecherin der Stadt mitteilte. Hinzukämen Projekte des Landesbetriebs Mobilität Cochem-Koblenz (LBM).

Erfahrungsgemäß steige die Zahl der Baustellen im Jahresverlauf weiter an, sagte die Sprecherin, da viele Arbeiten – etwa im Straßenbau oder an Gebäuden – witterungsabhängig sind und vor allem in den Sommermonaten umgesetzt werden.

Wo gebaut wird

Im Mittelpunkt steht weiterhin der Neubau der Pfaffendorfer Brücke. Mitte des Jahres soll mit dem Einhub des Mittelteils ein zentraler Baufortschritt sichtbar werden, wie die Stadt mitteilte. Die Verkehrsfreigabe ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant.

Auch das veraltete Brückenkonstrukt in der Mainzer Straße wird neu gebaut – hier beginnen die Arbeiten voraussichtlich im Oktober 2026. Auf der Mainzer Straße werden zudem aktuell der Kanal und die dazugehörigen Hausanschlüsse saniert, informierte die Stadt. Noch in diesem Jahr sollen die Ampelanlagen und der Radstreifen erneuert werden.

In Lützel wird ein Kreisverkehr mit Kanalausbau bereits im Frühjahr 2026 und damit früher als geplant fertiggestellt. Auch der Ausbau an der Horchheimer Eisenbahnbrücke soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Für die jüngeren Menschen werden nach Stadtangaben zahlreiche Außenanlagen für Schulneubauten in den Blick genommen und neugestaltet – so etwa in diesem Jahr die Kita Goldgrube, die Grundschule Asterstein, das Hilda-Gymnasium und das Görres-Gymnasium. Auch Grünanlagen und öffentliche Plätze werden weiterentwickelt, etwa in den Rheinanlagen oder mit einem neuen Uferpark in Lützel.