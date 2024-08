Lichtshow am Himmel und Schiffskorso auf dem Fluss: Am Samstag wird in Koblenz «Rhein in Flammen» gefeiert. Auch an Land gibt es großes Programm.

Koblenz (dpa/lrs) - Mehr als 100.000 Besucher und Besucherinnen werden am Samstag bei «Rhein in Flammen» zwischen Spay und Koblenz erwartet. Ein Konvoi aus 29 Schiffen soll am Samstag die Strecke auf dem Rhein begleitet von Feuerwerken zurücklegen. Höhepunkt ist dann das Höhenfeuerwerk (23.00 Uhr) über der Festung Ehrenbreitstein gegenüber vom Deutschen Eck in Koblenz.

Im vergangenen Jahr feierten laut damaligem Veranstalter rund 140.000 Menschen bei «Rhein in Flammen» zwischen Spay und Koblenz. In der Stadt an Rhein und Mosel wird parallel am Wochenende auch das Sommerfest gefeiert. Rund 140.000 Besucherinnen und Besucher werden in Koblenz an den drei Tagen erwartet.

Die Geschichte der Feuerwerke über dem Flusstal reicht weit zurück: Bereits 1756 soll in Koblenz zu Ehren des Kurfürsten Johann Philipp von Walderdorff ein Feuerwerk gezündet worden sein. 2020 und 2021 war das Fest wegen der Pandemie abgesagt worden, 2022 bereitete die Trockenheit Probleme.



