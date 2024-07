Im vergangenen Jahr haben mehr Medizinerinnen und Mediziner an einer Promotion gearbeitet. Doch der Trend geht insgesamt in eine andere Richtung.

Bad Ems (dpa/lrs) - Im vergangenen Jahr haben mehr Ärztinnen und Ärzte an einer Doktorarbeit gearbeitet als noch ein Jahr zuvor. Die Zahl der promovierenden Ärztinnen und Ärzte stieg um sechs Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Insgesamt sank die Zahl der Doktorandinnen und Doktoranden im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,4 Prozent. Demnach schrieben rund 8.200 Menschen an ihrer Doktorarbeit, darunter 1.400 angehende oder bereits approbierte Allgemeinmediziner. Am häufigsten wurde im vergangenen Jahr laut Statistikern in den Fächern Medizin, Chemie, Biologie und Physik promoviert.