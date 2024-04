Die Behandlung von Patienten steht und fällt mit Medikamenten. Präzision ist nötig, gleichzeitig braucht es massenhaft Arzneimittel. Die Unimedizin Mainz ist Vorreiter und setzt auch auf Roboter.

Mainz (dpa/lrs) - Zwei neue Roboter machen an der Mainzer Universitätsmedizin die Zubereitung von Arzneimitteln und das Aufziehen von Spritzen schneller und sicherer. Am Mittwoch stellten der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und der Vorstandsvorsitzende der Unimedizin, Ralf Kiesslich, die zwei sogenannten Vollautomaten, die schon seit November in Betrieb sind, in der Apotheke des größten Krankenhauses des Landes vor. Mit den beiden Geräten, für die rund 700.000 Euro investiert wurden, sollen auch die Pflegekräfte entlastet werden. Die Unimedizin sei auf dem Gebiet Vorreiter, erklärte die Direktorin der Apotheke, Irene Krämer. Einer der Vollautomaten sei abgesehen von einem Prototyp der erste seiner Art in ganz Europa.