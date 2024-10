Karim Onisiwo fehlt im ersten Training nach der Hochzeitsreise verletzt. Über die Umstände und die Art der Verletzung ist nicht viel bekannt.

Mainz (dpa/lrs) - Kurz nach seinem Hochzeitsurlaub hat sich Karim Onisiwo beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 verletzt abgemeldet. Laut Informationen des «Kicker» sind die Umstände und die Art der Verletzung des FSV-Stürmers noch unbekannt. «Vielleicht müssen wir ein MRT machen, das werden die Ärzte entscheiden», sagte Trainer Bo Henriksen in einer Medienrunde am Trainingsplatz.

Onisiwo plagen demnach Probleme an der Oberschenkelrückseite. Er wisse aber nicht hundertprozentig, was passiert sei, betonte Henriksen. Ob die Verletzung im Zusammenhang mit dem Hochzeitsurlaub steht, ist offen. Der 32-Jährige hatte demnach in der Vorwoche geheiratet. Früher zurück von der Schweizer Nationalmannschaft war hingegen Silvan Widmer, der die ausgedünnte Trainingsgruppe ergänzte.

Mainz hat in den kommenden elf Tagen drei Heimspiele. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt Mainz gegen RB Leipzig, danach kommt Borussia Mönchengladbach in die Mewa-Arena. Am 30. Oktober spielen die Rheinhessen im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. Der FSV wartet immer noch auf den ersten Saison-Heimsieg.