Sie trugen Sturmhauben und dunkle Kleidung: In Saarlouis sind vier Männer in das Haus einer Familie eingedrungen. Sie entkamen mit Schmuck und Bargeld.

Saarlouis (dpa/lrs) - Vier maskierte Täter haben in Saarlouis eine fünfköpfige Familie in ihrem Haus ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen die Männer am Montag frühmorgens dort ein - dunkel gekleidet und maskiert mit Sturmmasken. Im Haus trafen sie demnach auf die Familie und forderten Bargeld und Schmuck. Die Männer erbeuteten laut Polizei mehrere Schmuckstücke und einen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend seien sie mit ihrer Beute zu Fuß geflüchtet.

