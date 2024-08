Der Günter Rohrbach Filmpreis wird seit 2011 vergeben. Nun steht fest, wer in diesem Jahr die Jury leitet.

Neunkirchen (dpa) - Die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader übernimmt den Juryvorsitz beim diesjährigen Günter Rohrbach Filmpreis. Sie folgt damit auf Schauspieler Michael «Bully» Herbig, der den Juryvorsitz im vergangenen Jahr innehatte, wie die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung und die Stadt Neunkirchen mitteilten.

Der Filmpreis soll am 8. November in Neunkirchen verliehen werden. Am Wettbewerb können deutschsprachige Spielfilme mit einer Länge von mindestens 80 Minuten teilnehmen, die in den Themenbereich «Arbeitswelt und Gesellschaft» gehören. Bis Anfang August konnten Filme für den Wettbewerb eingereicht werden, hieß es.

Zum 14. Mal vergibt ​​​die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung in Zusammenarbeit mit der Stadt Neunkirchen den Preis in diesem Jahr. Mit ihm erinnert sie an den am 23. Oktober 1928 in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach («Das Boot», «Die unendliche Geschichte»). Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.