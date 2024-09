Die Wahl im Landtag ist einstimmig: Der Chef des Statistischen Landesamts wechselt an die Spitze des Rechnungshofs in Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) - Marcel Hürter ist der neue Präsident des rheinland-pfälzischen Rechnungshofes. Die Abgeordneten des Landtags stimmten in Mainz einstimmig für den bisherigen Chef des Statistischen Landesamtes. Ministerpräsident Alexander Schweitzer ( SPD) hatte den 44-Jährigen für das Amt vorgeschlagen. Der zuvor amtierende Präsident des Rechnungshofes, Jörg Berres, geht in den Ruhestand. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre.

Hürter kommt aus Neuwied und hat in Mainz Volkswirtschaft studiert. Er hat Erfahrung in der Landtagsverwaltung, im Wirtschafts- und Umweltministerium gesammelt, unter anderem als persönlicher Referent des früheren Wirtschaftsministers Hendrik Hering (SPD) und als SPD-Landtagsabgeordneter. Seit 2017 war er Präsident des Statistischen Landesamtes in Bad Ems.