Bingen (dpa/lrs) - Dreimal in nur drei Monaten ist ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis von der Polizei erwischt worden. Der 34-Jährige aus dem Landkreis Mainz-Bingen sei seit Dezember nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrberechtigung gewesen, teilte die Polizei am Montagabend mit. Nun wurde er von einer Streife auf der Landstraße 419 bei Bingen-Gaulsheim angehalten. Als die Beamten die fehlende Erlaubnis erneut feststellten, untersagten sie dem 34-Jährigen die Weiterfahrt und beschlagnahmten die Fahrzeugschlüssel. Den Angaben zufolge muss der Fahrer in künftigen Fällen mit der Einziehung seines Autos rechnen.

Mitteilung der Polizei