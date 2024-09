In Eichen wird ein Mann schwer verletzt. Ursache ist eine Verpuffung. Wie ist es dazu gekommen?

Eichen (dpa/lrs) - Bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus ist ein 35 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden und in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei mit. 22 weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben demnach unverletzt.

Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Straftat, hieß es weiter. «Vielmehr könnte die Verpuffung auf einen unsachgemäßen Gebrauch einer Gasflasche zurückzuführen sein.» Ein Statistiker überprüfe, ob das Anwesen weiter bewohnbar sei. Die Bewohner seien vorläufig anderweitig untergebracht worden.