Ein Autofahrer hat nach einem Verkehrsunfall in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) der Polizei eine eindeutige Spur hinterlassen. Der 65-Jährige flüchtete am Sonntagabend von der Unfallstelle und hinterließ eine Ölspur quer durch Saarbrücken. Auch sein Auto verlor nach und nach Teile, bis es auf der Stahlfelge zum Stillstand kam, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Mann prallte in einem Kreisverkehr auf der Landstraße bei St. Ingbert gegen die Bebauung und Bepflanzung. Dabei platzte einer seiner Reifen und der Unterboden seines Wagens wurde schwer beschädigt. Statt den Unfall zu melden, fuhr der 65-Jährige die 18 Kilometer zu seinem Haus, wie die Polizei mitteilte. Dabei verlor er Motoröl, seinen linken Vorderreifen und allerhand Anbauteile vom Unterboden.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann anhand der Spuren ausfindig machen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihm eingeleitet. Zu den Gründen für sein Verhalten wollte er keine Auskunft geben. Nach Einschätzung der Polizei dürften Rauschmittel keine Rolle gespielt haben.

Mitteilung der Polizei