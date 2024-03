Der Streit eines Paares eskaliert. Die Frau wird lebensgefährlich verletzt.

Ein Mann soll bei einem Streit in Trier auf seine Partnerin eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Das Amtsgericht erließ am Samstag Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Zeugen hatten den Angaben zufolge am Freitag Hilferufe aus der Wohnung gehört und den Notruf gewählt. Der Mann habe der Polizei die Wohnungstür mit blutverschmierten Händen geöffnet. Die 35-Jährige habe schwerstverletzt in der Wohnung gelegen und sei von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde die Frau operiert. Den Angaben zufolge war ihr Zustand kritisch, aber stabil.

Der 36-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen. Die gemeinsame einjährige Tochter kam in die Obhut des Jugendamtes. Zur Ursache des Konflikts hat sich der Mann den Angaben zufolge bislang nicht geäußert.

PM

Aktualisierte Mitteilung