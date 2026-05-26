Er konnte noch aus dem Fluss geborgen werden. Noch sind Fragen offen.

Grevenmacher (dpa/lrs) - Ein Mann ist nach dem Sprung in der Mosel von der Grenzbrücke im luxemburgischen Grevenmacher gestorben. Er sei am Montagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen von der Brücke in den Fluss gesprungen, teilte die Polizei in Luxemburg mit. Er konnte von Rettungskräften geborgen werden und kam in ein Krankenhaus. Dort sei er im Laufe der Nacht verstorben.

Zeugen hatte die im Wasser treibende Person gemeldet. Die Identität des Mannes sei noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher der Polizei in Luxemburg. Sein Alter werde auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Am Pfingstmontag herrschten in Grevenmacher Temperaturen um die 30 Grad.

Die Moselbrücke verbindet das luxemburgische Grevenmacher mit der deutschen Gemeinde Wellen (Kreis Trier-Saarburg) in Rheinland-Pfalz.