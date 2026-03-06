Ein Mann stirbt bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Handelt es sich bei dem Toten um einen Bewohner? Was die Polizei bislang dazu weiß.

Lohnsfeld (dpa/lrs) - Ein Mann ist im Donnersbergkreis bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll es sich bei dem in der Wohnung in Lohnsfeld entdeckten Leichnam um den 75-jährigen Bewohner handeln. Die endgültige Bestätigung der Identität des Toten stehe allerdings noch aus.

Den Einsatzkräften zufolge hatte ein Bewohner des Hauses am Donnerstagabend Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Feuer bereits erloschen gewesen. In der Wohnung habe man aber Brandspuren und schließlich den Toten entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Unfall aus.