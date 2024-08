Zwei Autos fahren frontal aufeinander. Ein Mann stirbt, zwei weitere werden verletzt. Die Autobahn wird voll gesperrt.

Prüm (dpa/lrs) - Die Sperrung der A60 nach einem tödlichen Autounfall ist am Abend aufgehoben worden. Am Nachmittag waren zwischen der Anschlussstelle Prüm und Bleialf zwei Autos frontal gegeneinander geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn hat dort in beide Fahrtrichtungen nur je eine Spur und keine Mittelschutzplanke, wie ein Sprecher sagte.

Ein 54-Jähriger aus dem Saarland starb nach dem Zusammenprall noch an der Unfallstelle, sein 18 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt, wie es hieß. Die Fahrerin des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen. Beide Verletzten wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde gesperrt. Wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, soll ein Gutachter klären.