Nach einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Germersheim ist ein 62-Jähriger ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache.

Winden (dpa/lrs) - Ein Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Germersheim tödlich verletzt worden. Zudem wurde ein 72-jähriger Autofahrer bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach stießen die Autos der beiden Männer am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Der 62-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle zwischen Winden und Kandel-Minderslachen.

Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sei die L548 im Bereich der Unfallstelle in beiden Richtungen voll gesperrt worden.