Bei einer Explosion in einer Fußgängerunterführung in Völklingen im Saarland ist in der Nacht auf Samstag ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Polizei geht inzwischen von einem Verbrechen durch eine bewusst herbeigeführte Explosion aus.

Über den oder die Täter ist bisher nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der RHEINPFAZ mit, dass darüber hinausgehende Auskünfte können „im derzeitigen frühen Stadium der Ermittlungen nicht erteilt werden“.

Gegen 00.15 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person solle laut um Hilfe geschrien haben, sagte ein Sprecher. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten die fünf Männer. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Tatort. Die vier anderen verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Unterführung ab. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Einsatzkräfte Sichtschutzwände errichteten. In der Unterführung lag ein Fahrrad auf dem Boden. Den Ermittlern zufolge bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Hintergrund der Explosion unklar

Die Polizei geht davon aus, dass die Explosion «durch menschliches Handeln» ausgelöst wurde. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht. Einen Unfall schlossen die Beamten nicht völlig aus, das sei aber unwahrscheinlich. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach Hinweisen um Hilfe. Völklingen ist eine Stadt mit etwa 40.000 Einwohner und liegt nur wenige Kilometer westlich von Saarbrücken direkt an der Saar. Sie ist die viertgrößte Stadt des Saarlandes und kämpft mit erheblichen sozialen Problemen.

Zur Übermittlung von Hinweisen, wie Bildern, Videos oder Mitteilungen zum Geschehen, hat die Polizei Saarland ein Hinweisportal geschaltet.

Unterführung Verbindung zur Innenstadt

Am Samstagnachmittag sagte ein Polizeisprecher, die Unterführung sei nach wie vor gesperrt, die Kriminaltechniker seien noch am Tatort. Der Sprecher geht davon aus, dass die Sperrung der Unterführung zwischen den Straßen "In der Grät" und "Im alten Brühl" noch mindestens den ganzen Samstag andauern wird. Diese Fußgängerunterführung ist geschätzt 300 Meter lang. Sie führt unter der Hauptverkehrsachse „Südtangente“ und der Eisenbahnlinie Saarbrücken-Trier hindurch. Sie verbindet quasi die Aral-Tankstelle von Völklingen für Fußgänger mit der Innenstadt. Genau in diesem Bereich, aber auf der Straße oben, wurde im August 2025 ein Polizist von einem jungen Mann erschossen. Dieser Mann hatte zunächst genau diese Aral-Tankstelle überfallen, entwendete einem Polizisten die Pistole, als er festgenommen werden sollte, und feuerte dann die tödlichen Schüsse ab. Er sitzt nach einem entsprechenden Urteil inzwischen im forensischen Krankenhaus Merzig, das wie ein Hochsicherheitsgefängnis geschützt ist.