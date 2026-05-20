Nach einem Frontalzusammenstoß stirbt ein 33 Jahre alter Autofahrer. Die Polizei bittet einen Lastwagenfahrer, sich zu melden.

Bei einem Verkehrsunfall im Westerwaldkreis ist ein 33 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der Bundesstraße 54 aus Richtung Siegen kommend in Richtung Rennerod unterwegs, als er einen vorausfahrenden Lastwagen überholen wollte. Hierbei habe er einen entgegenkommenden Lkw übersehen und sei mit diesem frontal kollidiert.

Der Lkw sei anschließend auf die Gegenspur geraten und dort mit einem weiteren Auto kollidiert. Der 33-jährige Fahrer des überholenden Wagens starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw sowie der Fahrer des weiteren Autos wurden demnach leicht verletzt.

«Der Fahrer des Lkw, welcher von dem Verursacher überholt wurde, setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Rennerod fort», berichtete die Polizei. Er werde gebeten, sich bei der Polizei zu melden.