Ein 58-Jähriger aus Ludwigshafen soll in Mannheim mehrere Hundert Einkaufswagen entwendet und an einen Schrotthändler verkauft haben. Der Schaden liegt laut Polizei bei 70.000 Euro.

Mannheim (dpa) - Ein 58-Jähriger aus Ludwigshafen soll in Mannheim mehr als 300 gestohlene Einkaufswagen bei einem Schrotthändler zu Geld gemacht haben. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Verdächtige wurde am Mittwoch dabei erwischt, wie er auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zahlreiche Einkaufswagen in sein Fahrzeug lud.

Weitere Wagen hatte er den Beamten zufolge bereits zum Abtransport bereitgestellt. Ein Zeuge informierte die Polizei, woraufhin der Mann festgenommen wurde.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 58-Jährige schon Hunderte Einkaufswagen des Shopping-Centers gestohlen und sie zum Metallpreis an einen Schrotthändler verkauft haben soll. Eine Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Wohnung in Ludwigshafen erbrachte keine weiteren Beweismittel. Welcher Schrotthändler das Diebesgut annahm und dafür bezahlte, konnte laut Polizei bisher nicht geklärt werden.