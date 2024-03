Ein Mann verursacht fast einen Unfall. Zudem soll er Beamten angegriffen haben. Nun wird gegen ihn ermittelt.

Herxheim (dpa/lrs) - Ein Autofahrer soll im Landkreis Südliche Weinstraße beinahe eine Frau angefahren und danach Polizisten angegriffen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der 69 Jahre alte Mann am Donnerstag zu schnell an einer Fußgängerin in Herxheim bei Landau vorbei, sodass es fast zu einem Unfall kam. Beamte suchten den Fahrer daraufhin an seiner Wohnanschrift auf.

Da sich «Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit» ergeben hätten, sollte der Mann für eine Blutprobe zur Polizeiwache mitkommen. Dagegen habe sich der 69-Jährige gewehrt und zudem nach den Beamten getreten. Er sei gefesselt und nach der Blutprobe aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Klinik gebracht worden.

Alle Beteiligten blieben bei dem Einsatz laut Polizei unverletzt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen den 69-Jährigen liefen nun mehrere Strafverfahren.

