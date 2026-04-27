Südwest Mann schläft betrunken in fremdem Auto und nimmt Papiere mit

Polizei
Am Morgen tauchte der Mann auf der Polizeidienststelle auf. (Symbolbild)

Ein 26-Jähriger berichtet, dass er in einem fremden Auto aufgewacht ist. Erst geht er nach Hause, später meldet er sich auf einer Polizeidienststelle.

Frankenthal (dpa/lrs) - Augenscheinlich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums soll ein junger Mann in Frankenthal in ein fremdes Auto gelangt sein und dort geschlafen haben. Der 26-Jährige habe sich nicht erklären können, wie er in das Auto kam, teilte die Polizei mit. Wie lange er in dem Wagen geschlafen habe, habe der Mann nicht mehr gewusst - er gab demnach selbst an, viel getrunken zu haben. Als er aufwachte, sei er am Samstagmorgen zunächst nach Hause gegangen. In seiner Jacke habe er dann jedoch eine Zulassungsbescheinigung und eine Tankkarte gefunden.

Der Mann sei davon ausgegangen, dass die Papiere aus dem Auto stammten. Daher sei er zur Polizeidienststelle gegangen. Nach Rücksprache mit der Besitzerin stellte die Polizei fest, dass das Auto augenscheinlich über ein geöffnetes Fenster betreten worden sei. Aufbruchspuren seien keine festgestellt worden. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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