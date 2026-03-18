Südwest Mann prallt mit Auto gegen Haus und greift Unfallzeugen an

Verkehrskontrolle - Alkoholkontrolle
Der Mann stand unter Alkohol und Drogen. (Symbolbild)

Ein 24-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto, prallt gegen eine Mauer – und greift danach einen Helfer und auch seine Eltern an. Dann kommt die Polizei ins Elternhaus.

Osthofen (dpa/lrs) - Ein junger Autofahrer ist in Osthofen im Landkreis Alzey-Worms mit seinem Wagen gegen eine Grundstücksmauer und ein Hoftor geprallt - und hat danach diverse weitere Delikte begangen. «Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, griff der 24-Jährige einen Unfallzeugen an, der ihm die Verständigung von Rettungskräften anbot», teilte die Polizei mit. Dann floh der Autofahrer zu Fuß von der Unfallstelle.

Unweit davon traf die Polizei ihn an der Wohnanschrift seiner Eltern an. Dort habe sich herausgestellt, dass er auch diese körperlich attackiert hatte - kurz vorher. Da sich der 24-Jährige auch gegenüber den Polizeikräften aggressiv verhalten habe, wurde er in Gewahrsam genommen.

Es stellte sich zudem heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Über die Ursache für den Unfall hieß es, er sei am Mittwochnachmittag mit unangepasster Geschwindigkeit in eine Straße eingebogen und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Mehr zum Thema
Osthofen Landkreis Alzey-Worms Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x