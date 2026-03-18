Ein 24-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto, prallt gegen eine Mauer – und greift danach einen Helfer und auch seine Eltern an. Dann kommt die Polizei ins Elternhaus.

Osthofen (dpa/lrs) - Ein junger Autofahrer ist in Osthofen im Landkreis Alzey-Worms mit seinem Wagen gegen eine Grundstücksmauer und ein Hoftor geprallt - und hat danach diverse weitere Delikte begangen. «Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, griff der 24-Jährige einen Unfallzeugen an, der ihm die Verständigung von Rettungskräften anbot», teilte die Polizei mit. Dann floh der Autofahrer zu Fuß von der Unfallstelle.

Unweit davon traf die Polizei ihn an der Wohnanschrift seiner Eltern an. Dort habe sich herausgestellt, dass er auch diese körperlich attackiert hatte - kurz vorher. Da sich der 24-Jährige auch gegenüber den Polizeikräften aggressiv verhalten habe, wurde er in Gewahrsam genommen.

Es stellte sich zudem heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Über die Ursache für den Unfall hieß es, er sei am Mittwochnachmittag mit unangepasster Geschwindigkeit in eine Straße eingebogen und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.